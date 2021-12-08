"Вот это сына вымахал". 53-летний Пресняков показал своих сыновей от Орбакайте и Подольской

"Вот это сына вымахал", – прокомментировали фото подписчики.

Контекст:

Владимир Пресняков – отец троих сыновей. Старший Никита родился в 1991 году. Его мать – российская певица Кристина Орбакайте. Пресняков расстался с Орбакайте в 1997 году после 11 лет отношений.

В 2010 году певец женился на российской певице Наталье Подольской, которая родила ему двух сыновей – Арсения (2015) и Ивана (2020).

Старший сын Преснякова является солистом группы Multiverse. В 2017 году он женился – избранница музыканта Алена Краснова моложе его на шесть лет. Детей у пары нет.