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27 мая, 2020
 
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"Вот теперь у меня нет ничего лишнего!". Украинскую певицу срочно прооперировали

Украинская певица и скрипачка Ассия Ахат рассказала, что на протяжении нескольких дней от нее не отходили десятки медиков.

Ассия Ахат: Ночью срочно вызвали хирурга для этой операции
Ассия Ахат: Ночью срочно вызвали хирурга для этой операции
Фото: ahhattassia / Instagram

Украинская певица и скрипачка Ассия Ахат разместила в Instagram снимки, сделанные в палате клиники. На фото она лежит на больничной койке.

"Аппендицит, пока! Вот теперь у меня нет ничего лишнего! Я с детства всегда понимала, что есть много разных профессий, и есть врачи, доктора. Они самые нужные, самые умные, очень долго учатся, и это правда. Как обычно бывает в таких случаях, все произошло быстро, больно, неожиданно", – написала она.

Певица добавила, что ей повезло находиться дома, в Киеве, в окружении семьи и подруги-врача, которая направила ее в клинику.

"Ночью срочно вызвали хирурга для этой операции (лапароскопия). Десятки медиков [были] возле меня за эти несколько дней. Спасибо всем врачам и медсеестрам. (...) Низкий поклон всем медикам за вашу сложнейшую работу! Дай вам бог здоровья! А вам, друзья, советую обращаться вовремя к врачу, несмотря на вашу терпеливость и веру в хорошее! Это не шутки", – отметила Ахат. Она сопроводила пост хештегом "копите деньги на здоровье".

Ассия Ахат (настоящее имя – Инесса Данилова) родилась 3 июня 1965 года в Киеве. Она начала заниматься музыкой с пяти лет. После окончания Национальной музыкальной академии по классу скрипки стажировалась в Музыкальной академии в Ницце и выступала в Германии, Франции, Италии. Как солистка Национальной филармонии Украины и первая скрипка струнного женского квартета Capris Plus ежегодно давала гастроли в Европе.

Теги: Ассия Ахат
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