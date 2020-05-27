"Вот теперь у меня нет ничего лишнего!". Украинскую певицу срочно прооперировали

Украинская певица и скрипачка Ассия Ахат разместила в Instagram снимки, сделанные в палате клиники. На фото она лежит на больничной койке.
"Аппендицит, пока! Вот теперь у меня нет ничего лишнего! Я с детства всегда понимала, что есть много разных профессий, и есть врачи, доктора. Они самые нужные, самые умные, очень долго учатся, и это правда. Как обычно бывает в таких случаях, все произошло быстро, больно, неожиданно", – написала она.
Певица добавила, что ей повезло находиться дома, в Киеве, в окружении семьи и подруги-врача, которая направила ее в клинику.
"Ночью срочно вызвали хирурга для этой операции (лапароскопия). Десятки медиков [были] возле меня за эти несколько дней. Спасибо всем врачам и медсеестрам. (...) Низкий поклон всем медикам за вашу сложнейшую работу! Дай вам бог здоровья! А вам, друзья, советую обращаться вовремя к врачу, несмотря на вашу терпеливость и веру в хорошее! Это не шутки", – отметила Ахат. Она сопроводила пост хештегом "копите деньги на здоровье".
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Appendicitis,by!Вот теперь у меня нет ничего лишнего! * Я с детства всегда понимала,что есть много разных профессии * и есть врачи,доктора.Они самые нужные,самые умные,очень долго учатся и это правда. * Как обычно бывает в таких случаях,все * произошло быстро,больно,неожиданно.Слава Богу,мне повезло,все * сложилось-я была дома,в любимом городе Киеве,со мнои * моя любимая семья,чудесная подружка Танюшка @ta_shevchuk наша мегомультидоктор,организовали меня и доставили в прекрасную Клинику Добробут @dobrobut.mc ! Мы можем гордиться,что в Украине есть такои * уровень больницы-внимание врачеи * ,быстрая реакция,супер аппаратура,все * новенькое,везде чисто.Ночью срочно вызвали хирурга для этои * операции (лапароскопия)Коцар Алексеи * Юрьевич. * Фесенко Светлана * И еще * десятки медиков возле меня за эти несколько днеи * .♥ * Спасибо всем врачам и медсе * страм клиники Добробут за ваш труд!♥ * Низкии * поклон всем медикам за вашу сложнеи * шую работу!Даи * вам Бог здоровья!♥ * А вам,друзья,советую обращаться вовремя к врачу,несмотря на вашу терпеливость и веру в хорошее!Это не шутки. * #будьтездоровы #копитеденьгиназдоровье
Ассия Ахат (настоящее имя – Инесса Данилова) родилась 3 июня 1965 года в Киеве. Она начала заниматься музыкой с пяти лет. После окончания Национальной музыкальной академии по классу скрипки стажировалась в Музыкальной академии в Ницце и выступала в Германии, Франции, Италии. Как солистка Национальной филармонии Украины и первая скрипка струнного женского квартета Capris Plus ежегодно давала гастроли в Европе.