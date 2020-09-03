  "Вознесение". Иллюзионист Блейн совершил часовой полет с помощью гелиевых шаров

Американский иллюзионист Дэвид Блейн назвал полет на шарах, надутых гелием, самым амбициозным проектом в своей карьере.

Американский иллюзионист Дэвида Блейн 2 сентября пролетел над пустыней штата Аризона (США) на гелиевых шарах. Видеозапись полета и процесс подготовки к нему обнародована на YouTube-канале артиста.

Для того, чтобы подняться в воздух на высоту около 7 тыс. метров, иллюзионисту понадобилось 54 гигантских шара, наполненных гелием. После завершения часового полета Блейн опустился на землю с помощью парашюта.

По словам иллюзиониста полет на шарах является его самым амбициозным проектом, который он назвал "Вознесение" и реализовал для того, чтобы подарить всему миру положительны эмоции.

ВИДЕО

Видео: David Blaine / YouTube

На своей странице в Instagram Блейн поблагодарил всех, кто помог ему совершить полет.

"Спасибо моей семье и команде. Вы сделали возможной эту безумную идею", – написал он.

Дэвид Блейн начал заниматься уличной магией в 1997 году. Он выпустил авторское шоу для канала ABC. Блейн 35 часов простоял на вершине 22-метровой колонны, на 44 дня оставался без еды, задерживал дыхание на 17 минут и 4 секунды.