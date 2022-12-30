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30 декабря, 2022
 
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"Время сиять", "Ты прекрасна". Ратаковски снялась в платье с декольте

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Ратаковски родилась в 1991 году в Великобритании
Ратаковски родилась в 1991 году в Великобритании
Фото: emrata / Instagram

Американская модель Эмили Ратаковски 15 августа разместила в Instagram селфи, на котором запечатлена в салоне авто в черном платье с декольте.

"Время сиять", – отреагировали в сети.

"Ты прекрасна", – написали поклонники.

Контекст:

Эмили Ратаковски родилась в 1991 году в Великобритании. В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.

Ратаковски вышла замуж за американского актера Бир-Маккларда в феврале 2018 года. 8 марта 2021 года у пары родился сын.

В июле 2022 года американские СМИ сообщили, что Ратаковски разводится с мужем из-за его измен

Теги: Эмили Ратаковски, модель
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