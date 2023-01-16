"Все ее самые популярные релизы – это русская музыка". Соловий раскритиковала Тину Кароль. Певица отреагировала

По словам Соловий, в своем творчестве она продолжает традиции украиноязычной поп-музыки. Она подчеркнула, что в этом жанре работали украинские артистки Руся, Ирина Билык, Руслана. Соловий также отметила, что Ани Лорак, которая замалчивает нападение РФ на Украину и живет в стране-агрессоре, также когда-то выпустила два альбома на украинском языке.
При этом Соловий раскритиковала репертуар украинской певицы Тины Кароль, заявив, что никогда не будет слушать песни артистки.
"В этом списке никогда не было и не будет Тины Кароль. Даже несмотря на то, что Ани Лорак свалила в Рашку и все просто перечеркнула, у нее есть эти два украиноязычных альбома. У Тины Кароль я не помню ни одной песни, которая бы на меня повлияла. Украиноязычной песни. Все ее самые популярные релизы – это русская музыка", – сказала Соловий.
16 января в Instagram Stories Тина Кароль разместила заявление Соловий.
"Все будет хорошо", – написала она, добавив смайл, означающий смех до слез.
Кристина Соловий родилась 17 января 1993 года в Дрогобыче Львовской области в семье музыкантов.
Окончила музыкальную школу по классу фортепиано и филологический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко.
Артистка стала известной после участия в шоу "Голос країни" на "1+1" в 2013 году, где одним из членов жюри была Тина Кароль.
В дискографии исполнительницы три альбома – "Жива вода", "Любий друг" и "Rosa Ventorum I".
В октябре 2022 года Тина Кароль заявила, что не будет исполнять свои песни на русском языке.