"Все ее самые популярные релизы – это русская музыка". Соловий раскритиковала Тину Кароль. Певица отреагировала

По словам Соловий, в своем творчестве она продолжает традиции украиноязычной поп-музыки. Она подчеркнула, что в этом жанре работали украинские артистки Руся, Ирина Билык, Руслана. Соловий также отметила, что Ани Лорак, которая замалчивает нападение РФ на Украину и живет в стране-агрессоре, также когда-то выпустила два альбома на украинском языке.

При этом Соловий раскритиковала репертуар украинской певицы Тины Кароль, заявив, что никогда не будет слушать песни артистки.

"В этом списке никогда не было и не будет Тины Кароль. Даже несмотря на то, что Ани Лорак свалила в Рашку и все просто перечеркнула, у нее есть эти два украиноязычных альбома. У Тины Кароль я не помню ни одной песни, которая бы на меня повлияла. Украиноязычной песни. Все ее самые популярные релизы – это русская музыка", – сказала Соловий.

16 января в Instagram Stories Тина Кароль разместила заявление Соловий.

"Все будет хорошо", – написала она, добавив смайл, означающий смех до слез.

Скриншот: tina_karol / Instagram