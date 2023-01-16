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16 января, 2023
 
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"Все ее самые популярные релизы – это русская музыка". Соловий раскритиковала Тину Кароль. Певица отреагировала

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тина Кароль: Все будет хорошо
Тина Кароль: Все будет хорошо
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинская певица Кристина Соловий в интервью, которое 13 января вышло на YouTube-канале "Буремний подкаст", заявила, что в ее плейлисте никогда не будет песен украинской певицы Тины Кароль.

По словам Соловий, в своем творчестве она продолжает традиции украиноязычной поп-музыки. Она подчеркнула, что в этом жанре работали украинские артистки Руся, Ирина Билык, Руслана. Соловий также отметила, что Ани Лорак, которая замалчивает нападение РФ на Украину и живет в стране-агрессоре, также когда-то выпустила два альбома на украинском языке.

При этом Соловий раскритиковала репертуар украинской певицы Тины Кароль, заявив, что никогда не будет слушать песни артистки. 

"В этом списке никогда не было и не будет Тины Кароль. Даже несмотря на то, что Ани Лорак свалила в Рашку и все просто перечеркнула, у нее есть эти два украиноязычных альбома. У Тины Кароль я не помню ни одной песни, которая бы на меня повлияла. Украиноязычной песни. Все ее самые популярные релизы – это русская музыка"– сказала Соловий.

16 января в Instagram Stories Тина Кароль разместила заявление Соловий. 

"Все будет хорошо", – написала она, добавив смайл, означающий смех до слез.

Скриншот: tina_karol / Instagram
Скриншот: tina_karol / Instagram

Контекст:

Кристина Соловий родилась 17 января 1993 года в Дрогобыче Львовской области в семье музыкантов.

Окончила музыкальную школу по классу фортепиано и филологический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко. 

Артистка стала известной после участия в шоу "Голос країни" на "1+1" в 2013 году, где одним из членов жюри была Тина Кароль. 

В дискографии исполнительницы три альбома – "Жива вода", "Любий друг" и "Rosa Ventorum I". 

В октябре 2022 года Тина Кароль заявила, что не будет исполнять свои песни на русском языке.

Теги: Тина Кароль, Кристина Соловий
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