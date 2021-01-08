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08 января, 2021
 
Новости

"Все еще сексуальный". Поклонники Беккера прокомментировали его фото в роли модели

Немецкий теннисист Борис Беккер позировал в одежде собственного дизайна.

Беккер: Как дела?
Беккер: Как дела?
Фото: borisbeckerofficial / Instagram

53-летний бывший немецкий теннисист Борис Беккер 8 января в сети разместил фото, на котором запечатлен сидящим в кресле.

Спортсмен одет в серые брюки, белую футболку и клетчатую рубашку, которую оставил расстегнутой. Беккер отметил, что все элементы образа являются частью его новой коллекции.

"Как дела?" – подписал он снимок.

"Борис, хорошо выглядишь", – оценили фото поклонники теннисиста.

"Вы всегда хорошо одевались", – написали пользователи сети.

"Ты все еще такой красивый. И сексуальный тоже", – прокомментировали фото подписчики.

Беккер родился в 1967 году. В 17 лет начал профессионально заниматься теннисом. В 1985 году стал самым юным победителем турнира Большого шлема Wimbledon, который проходит в Лондоне. На его счету еще пять побед на турнирах наивысшего уровня. 

На сайте Беккера-дизайнера говорится, что он предлагает своим клиентам вещи в "элегантном городском стиле".

Теги: Германия, теннис, Борис Беккер
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