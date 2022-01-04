Второй из прославившихся пластическими операциями близнецов Игорь Богданов умер через шесть дней после брата

Григорий Богданов (справа) и Игорь Богданов (слева) отрицали факт вмешательства пластической хирургии в свою внешность Фото: vokrug.zvezd /Instagram

"В мире и любви, в окружении своих детей и семьи, Игорь Богданов ушел в мир иной в понедельник, 3 января 2022 года", – цитирует издание сообщение, которое через агента передали родственники для СМИ.

О причине смерти семья не сообщила. Также в публикации отмечается, что братья не были вакцинированы от COVID-19.