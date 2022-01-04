Бульвар Шоубиз
 
04 января, 2022
 
Новости

Второй из прославившихся пластическими операциями близнецов Игорь Богданов умер через шесть дней после брата

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Григорий Богданов (справа) и Игорь Богданов (слева) отрицали факт вмешательства пластической хирургии в свою внешность
Григорий Богданов (справа) и Игорь Богданов (слева) отрицали факт вмешательства пластической хирургии в свою внешность
Фото: vokrug.zvezd /Instagram

Второй из братьев-близнецов Богдановых, французский шоумен русского происхождения Игорь скончался 3 января в возрасте 72 лет. Он ушел из жизни всего через шесть дней после смерти своего брата Григория. Об этом вечером 3 января сообщило французское информагентство AFP.

"В мире и любви, в окружении своих детей и семьи, Игорь Богданов ушел в мир иной в понедельник, 3 января 2022 года", – цитирует издание сообщение, которое через агента передали родственники для СМИ.

О причине смерти семья не сообщила. Также в публикации отмечается, что братья не были вакцинированы от COVID-19.

Контекст:

Григорий Богданов скончался 28 декабря 2021 года в парижской больнице.

Братья Игорь и Григорий Богдановы родились 29 августа 1949 года в Сен-Лари, Франция.

В 1970–80-х годах они вели научно-популярные программы на французском телевидении, посвященные космологии и научной фантастике, и публиковали книги о роботах и научных феноменах.

В сети Богдановы прославились из-за огромного количества пластических операций – они изменили скулы, подбородки и губы. При этом братья отрицали факт вмешательства пластической хирургии в свою внешность.

Игорь Богданов был женат три раза. В браке с актрисой Женевьев Град у него родился сын Дмитрий (1976), которого он не признал как своего. Второй женой Игоря стала Людмила д’Ультремон – дочь графа Марка-Антуана д’Ультремона и графини Марии Терезии фон Галлен. В этом браке у него родилось трое детей: Саша Мария Остасенко-Богданова (1989), Анна Клария Остасенко-Богданова (1991) и Венцеслас Остасенко-Богданов (1994).

В 1994 году Игорь развелся, а в октябре 2009 года женился на писательнице Амели де Бурбон де Парм. В браке у него родились сыновья Александр (2011) и Константин (2014).

Григорий Богданов не был женат и не имел детей.

Теги: больница, AFP, операция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, шоумен, скулы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
Алеся БАЦМАН
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
Дмитрий ГОРДОН
"Президентам, которые говорят по-хамски, конец приходит", "Зеленскому нужно бояться не путча", заявление Гордона о водоразделе истории. Топ-10 материалов "ГОРДОН" за 2021 год
"Президентам, которые говорят по-хамски, конец приходит", "Зеленскому нужно бояться не путча", заявление Гордона о водоразделе истории. Топ-10 материалов "ГОРДОН" за 2021 год
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Чего такие запухшие?" Тринчер показала, как выглядит без макияжа в постели с бойфрендом
"Чего такие запухшие?" Тринчер показала, как выглядит без макияжа в постели с бойфрендом
  "Ты столько заработал, отдохни уже". Галкин рассказал, почему 72-летний Леонтьев вынужден работать
  "Ты столько заработал, отдохни уже". Галкин рассказал, почему 72-летний Леонтьев вынужден работать
"Ну и погодка". Балерина Шишпор снялась в Дубае в купальнике с высокой линией бикини, встав на цыпочки
"Ну и погодка". Балерина Шишпор снялась в Дубае в купальнике с высокой линией бикини, встав на цыпочки
"Ты делаешь витилиго сексуальным". Винни Харлоу снялась в микро-бикини и показала тело со всех ракурсов
"Ты делаешь витилиго сексуальным". Винни Харлоу снялась в микро-бикини и показала тело со всех ракурсов
"Мне очень плохо". Отдыхавшая в Карпатах жена Остапчука сообщила о болезни и вернулась в Киев
"Мне очень плохо". Отдыхавшая в Карпатах жена Остапчука сообщила о болезни и вернулась в Киев
Второй из прославившихся пластическими операциями близнецов Игорь Богданов умер через шесть дней после брата
Второй из прославившихся пластическими операциями близнецов Игорь Богданов умер через шесть дней после брата
"Бомбезная фисташечка", "Какая красивая". 26-летняя Бех-Романчук в трусах расставила ноги перед объективом
"Бомбезная фисташечка", "Какая красивая". 26-летняя Бех-Романчук в трусах расставила ноги перед объективом
"Выздоравливай скорее, Вупи". 66-летняя Голдберг заразилась коронавирусом
"Выздоравливай скорее, Вупи". 66-летняя Голдберг заразилась коронавирусом
  Борисюк о браке с Сумской: Я не планировал знакомство с актрисой, да еще и с ребенком
  Борисюк о браке с Сумской: Я не планировал знакомство с актрисой, да еще и с ребенком
  "Ха-ха-ха, у Ани брак неудачный, ей не повезло". Седокова откровенно рассказала о проблемах в третьем браке с молодым баскетболистом
  "Ха-ха-ха, у Ани брак неудачный, ей не повезло". Седокова откровенно рассказала о проблемах в третьем браке с молодым баскетболистом
"Жухлые мозги и тухлая душонка". 52-летняя Бледанс показала голую грудь и ответила подписчику, назвавшему ее кожу старой
"Жухлые мозги и тухлая душонка". 52-летняя Бледанс показала голую грудь и ответила подписчику, назвавшему ее кожу старой
"Господи, мужу показывай". Звезда "Крепостной" Денисенко в прозрачном наряде широко развела ноги на пилоне
"Господи, мужу показывай". Звезда "Крепостной" Денисенко в прозрачном наряде широко развела ноги на пилоне
"Плохого ничего не надо говорить". Поплавский прокомментировал отношения с Зеленским
"Плохого ничего не надо говорить". Поплавский прокомментировал отношения с Зеленским
"Вау! Секси-женщина", "Слишком горячо". Рианна показала голый сосок
"Вау! Секси-женщина", "Слишком горячо". Рианна показала голый сосок
"Муж заросший, как старый дед", "Красивая пара!" В сети обсуждают свежее фото Бадоевой с третьим мужем
"Муж заросший, как старый дед", "Красивая пара!" В сети обсуждают свежее фото Бадоевой с третьим мужем
  "Это наш выбор с бывшим мужем". Светлана Бондарчук рассказала, где и с кем проживает ее 23-летняя дочь с особенностями развития
  "Это наш выбор с бывшим мужем". Светлана Бондарчук рассказала, где и с кем проживает ее 23-летняя дочь с особенностями развития
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS