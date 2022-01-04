Второй из прославившихся пластическими операциями близнецов Игорь Богданов умер через шесть дней после брата

"В мире и любви, в окружении своих детей и семьи, Игорь Богданов ушел в мир иной в понедельник, 3 января 2022 года", – цитирует издание сообщение, которое через агента передали родственники для СМИ.
О причине смерти семья не сообщила. Также в публикации отмечается, что братья не были вакцинированы от COVID-19.
Григорий Богданов скончался 28 декабря 2021 года в парижской больнице.
Братья Игорь и Григорий Богдановы родились 29 августа 1949 года в Сен-Лари, Франция.
В 1970–80-х годах они вели научно-популярные программы на французском телевидении, посвященные космологии и научной фантастике, и публиковали книги о роботах и научных феноменах.
В сети Богдановы прославились из-за огромного количества пластических операций – они изменили скулы, подбородки и губы. При этом братья отрицали факт вмешательства пластической хирургии в свою внешность.
Игорь Богданов был женат три раза. В браке с актрисой Женевьев Град у него родился сын Дмитрий (1976), которого он не признал как своего. Второй женой Игоря стала Людмила д’Ультремон – дочь графа Марка-Антуана д’Ультремона и графини Марии Терезии фон Галлен. В этом браке у него родилось трое детей: Саша Мария Остасенко-Богданова (1989), Анна Клария Остасенко-Богданова (1991) и Венцеслас Остасенко-Богданов (1994).
В 1994 году Игорь развелся, а в октябре 2009 года женился на писательнице Амели де Бурбон де Парм. В браке у него родились сыновья Александр (2011) и Константин (2014).
Григорий Богданов не был женат и не имел детей.