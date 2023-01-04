"Вы двое такие горячие", "Значит ли это, что ты беременна?" 56-летний Кассель перед камерой поднял футболку 25-летней жене

На заглавном фото Кассель позирует, высоко приподняв жене футболку. На втором снимке супруги изображены в обнимку.
"Значит ли это, что ты беременна?" – отреагировали в сети.
"Вы двое такие горячие", – восхитились поклонники.
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Кунаки и Кассель поженились в 2018 году. В апреле 2019 года у пары родилась дочь Амазони.
Для Касселя брак с Кунаки – второй. Его первой женой была итальянская актриса Моника Белуччи. В браке у супругов родилось две дочери – Дева (2004) и Леони (2010).