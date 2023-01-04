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04 января, 2023
 
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"Вы двое такие горячие", "Значит ли это, что ты беременна?" 56-летний Кассель перед камерой поднял футболку 25-летней жене

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Кунаки и Кассель поженились в 2018 году
Кунаки и Кассель поженились в 2018 году
Фото: vincentcassel / Instagram

Французский актер Венсан Кассель 3 января разместил в Instagram снимки, на которых запечатлен вместе со своей женой, моделью Тиной Кунаки.

На заглавном фото Кассель позирует, высоко приподняв жене футболку. На втором снимке супруги изображены в обнимку.

"Значит ли это, что ты беременна?" – отреагировали в сети.

"Вы двое такие горячие",  восхитились поклонники.

Контекст:

Кунаки и Кассель поженились в 2018 году. В апреле 2019 года у пары родилась дочь Амазони.

Для Касселя брак с Кунаки – второй. Его первой женой была итальянская актриса Моника Белуччи. В браке у супругов родилось две дочери – Дева (2004) и Леони (2010).

Теги: семья, Венсан Кассель, Тина Кунаки
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