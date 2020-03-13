Вышел трейлер фильма о Beastie Boys. Видео

На YouTube-канале Apple TV + разместили трейлер фильма "История Beastie Boys". Режиссер – Спайк Джонз. Лента расскажет историю создания и деятельности американской группы Beastie Boys. В ленту вошли архивные видео выступлений и интервью музыкантов. В фильме также использовали мемуары участника коллекива, Адама Яуха, умершего от рака лимфоузлов в мае 2019 года. Фильм покажут на стриминговой платформе Apple TV + 2 апреля.
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