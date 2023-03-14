  Вышел трейлер фильма "Русалочка" с Бейли в главной роли. Видео

В картине также снимались американская актриса Мелисса Маккарти и испанский актер Хавьер Бардем. Режиссером ленты является американский театральный режиссер и хореограф Роб Маршалл.
В трейлере показал подводный мир, в котором живут главные герои фильма. Менее чем за сутки трейлер посмотрели около 6 млн раз. Премьера ленты состоится 26 мая.
Как отмечает Variety, когда было объявлено, что роль Ариэль сыграет темнокожая актриса, пользователи в Twitter были возмущены и запустили в сети хештег #NotMyAriel.
Фильм "Русалочка" является ремейком одноименного анимационного фильма от студии Disney 1989 года, который был снят по мотивам сказки датского писателя Ганса Кристиана Андерсена.
По сюжету младшая дочь короля Тритона Ариэль влюбляется в принца Эрика и готова пожертвовать своей морской жизнью ради него. Русалочка заключает соглашение с ведьмой Урсулой, которая дает ей шанс почувствовать жизнь на суше, но это ставит под угрозу ее жизнь.