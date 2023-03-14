  Вышел трейлер фильма "Русалочка" с Бейли в главной роли. Видео

Когда стало известно, что Бейли сыграет роль Ариэль, пользователи сети были возмущены Фото: ЕРА

В картине также снимались американская актриса Мелисса Маккарти и испанский актер Хавьер Бардем. Режиссером ленты является американский театральный режиссер и хореограф Роб Маршалл.

В трейлере показал подводный мир, в котором живут главные герои фильма. Менее чем за сутки трейлер посмотрели около 6 млн раз. Премьера ленты состоится 26 мая.

Как отмечает Variety, когда было объявлено, что роль Ариэль сыграет темнокожая актриса, пользователи в Twitter были возмущены и запустили в сети хештег #NotMyAriel.

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Видео: Walt Disney Studios / YouTube