Wash Off. Группа Foals сняла клип о профилактике коронавируса. Видео
Британская группа Foals презентовала на своем YouTube-канале клип на трек Wash Off. В описании видео дана ссылка на сайт Национальной службы здравоохранения Великобритании. На главной странице говорится о профилактических мерах борьбы с коронавирусом. Одной из главных является гигиена. В ролике показано, насколько тщательно следует мыть руки, чтобы обезопасить себя. Трек Wash Off вошел в альбом Everything Not Saved Will Be Lost.
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