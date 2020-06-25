Where Does Music Come From. Лидер Yes Андерсон показал танцы народов мира в новом клипе. Видео
Фронтмен британской группы Yes, музыкант Джон Андерсон на своем YouTube-канале презентовал клип на трек Where Does Music Come From. В клипе показаны танцы, музыкальные инструменты и исполнители из разных стран мира. Трек Where Does Music Come From войдет в альбом Андерсона 1000 Hands. Его релиз намечен на 31 июля. Андерсон строит сольную карьеру параллельно с участие в Yes с 1970-х годов. Он также сотрудничал с греческим музыкантом Вангелисом в составе дуэта Jon and Vangelis.
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