"Я благодарна людям, которые остановились, чтобы помочь". 48-летняя Милано попала в ДТП. 63-летнего водителя госпитализировали

Милано в ожидании полиции и скорой помощи оказала своему дяде, который был за рулем, медицинскую помощь Фото: milano_alyssa / Instagram

За рулем автомобиля находился дядя актрисы, 63-летний Митчелл Карп. Во время управления автомобилем у него случился сердечный приступ, что и спровоцировало аварию – не контролируемая водителем машина выехала на встречную полосу и столкнулась с внедорожником. Второй автомобиль покинул место ДТП, отмечается в публикации.

В результате аварии дядя актрисы получил травмы и был госпитализирован. Издание TMZ отмечает, что в ожидании скорой помощи и полиции Милано оказала ему первую медицинскую помощь – она провела непрямой массаж сердца и сделала искусственное дыхание. С места аварии актрису забрал ее муж Дэвид Баглиари.

После случившегося Милано разместила на своей странице в Twitter заявление.

"Вчера в моей семье произошло ужасное событие. Я была пассажиркой в машине, за рулем которой был мой дядя Митч. У него случился серьезный сердечный приступ, в результате чего произошла автомобильная авария. Я благодарна людям, которые остановились, чтобы нам помочь", – написала она.

Yesterday, my family suffered a terrifying and traumatic event. I was a passenger in a car my Uncle Mitch was driving when he suffered a serious heart attack, resulting in a car crash. I am grateful to the people who stopped to help us. (1/5) — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) August 18, 2021