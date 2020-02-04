"Я хочу тільки борщ, я говорю українською, я люблю маршрутку! Містере президент, дай мені permesso". Итальянец Оливер снял клип во Львове. Видео
Итальянский певец Альфонсо Оливер на своем YouTube-канале презентовал клип на песню Mr. President. Съемки проходили во Львове. В ролике показана история итальянца, который, живя в Украине, обнаруживает, что срок его вида на жительство (permesso) закончился. "Я хочу тільки борщ, я говорю українською, я люблю маршрутку! Містере президент, дай мені permesso", – поет он в песне. В песне рассказывается, что у героя есть девушка в Украине и он мечтает жить с ней на ее родине. В финале с неба в руки героя падает украинский паспорт.
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