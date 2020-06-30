"Я к светским львицам относился с раздражением, а к проституткам с уважением". Вышел клип "Ногу свело!" на трек "Дышать!". Видео
Российская группа "Ногу свело!" на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Дышать!". Режиссером ролика выступил фронтмен "Ногу свело!" Максим Покровский. Он исполнил в клипе роль мужчины, оказавшегося в реанимации. "Нет, я не связывался с левыми кредитами, не занимался сексом с трансвеститами, не торговал ни героином, ни оружием, и к олигархам относился с равнодушием. Я не игрался ни в свободу, ни в политику, мне было по фигу на мнения и критику. Я к светским львицам относился с раздражением, а к проституткам с уважением", – поется в треке.Композиция "Дышать" вошла в альбом "4 стадии карантина", вышедший в 2020 году.
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