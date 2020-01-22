"Я вспоминаю нашу осень, там доллар был по 28". Опубликован трек "Прощай, моя любовь..." Ольги Эрнст. Аудио
На YouTube-канале группы "Пающие трусы" разместили песню украинской певицы Ольги Эрнст. Это подопечная продюсера Владимира Бебешко. Композиция записана в стилистике 1980-х годов. "Я вспоминаю нашу осень, там доллар был по 28. А только стал он подниматься, и нам пришлось расстаться", – поется в припеве. Аудио сопроводили изображением девушки со стрижкой каре и красной помадой.
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