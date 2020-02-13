"Ями". Телеведущая Никитюк выпустила песню и ролик на нее. Видео
Украинская телеведущая Леся Леся на своем YouTube-канале презентовала лирик-видео на трек "Ями". В анимационном ролике Никитюк предстает лежащей на крыше едущей о дороге маршрутки. Слова – Татьяна Решетняк (Tayanna), Леся Никитюк. Также в описании ролика автором слов указана компания "Укравтодор". Музыку написал Руслан Квинта."Ребятки, моя первая песня уже на моем YouTube-канале. А что?! Хватит петь в караоке", – написала она в Instagram и заявила, что готовит альбом. Песня стала саундтреком к программе LeМаршрутка на "Новом канале".
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.