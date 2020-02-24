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24 февраля, 2020
 
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Яна Клочкова снялась с девятилетним сыном для обложки журнала "Отдохни"

Фото Олимпийской чемпионки по плаванию Яны Клочковой и ее сына Александра вскоре появится на обложке журнала "Отдохни".

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Яна Клочкова снялась для обложки журнала вместе с сыном Сашей
Яна Клочкова снялась для обложки журнала вместе с сыном Сашей
Фото: Яна Клочкова / Facebook

37-летняя украинская четырехкратная Олимпийская чемпионка Яна Клочкова поделилась на своей странице в Facebook бекстейджем с фотосессии для обложки журнала "Отдохни". 

Экс-спортсменка позировала для обложки журнала месте с девятилетним сыном Александром. Во время фотосессии Клочкова примерила два образа, представ перед объективами в розовом и зеленом платьях.

https://www.facebook.com/klochkova1/posts/10158098681267171

После съемок Клочкова уехала в Буковель, где традиционно отдыхает в это время вместе с друзьями и сыном – олимпийская чемпионка на своей странице в Facebook не раз признавалась в любви к горам. 

https://www.facebook.com/klochkova1/posts/10158103381672171

Яна Клочкова родилась в 1982 году в Симферополе. Спортивная карьера Клочковой началась в 1989 году. Клочкова является одной из самых титулованных украинских спортсменок в истории Олимпийских игр. Она трижды принимала участие в летних Олимпиадах с 2000 по 2008 год.

На Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году Клочкова установила рекорд на дистанции 400 м комплексным плаванием. 

В 2008 году спортсменка заявила об уходе из большого спорта. СМИ называют Клочкову "золотой рыбкой", отдавая должное ее спортивным достижениям.

В 2010 года Клочкова родила сына Александра от грузинского бизнесмена Левана Ростошвили. После рождения сына пара рассталась. 

Теги: Киев, Украина, плавание, Яна Клочкова, Буковель
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