Яна Поплавская показала трехмесячного внука

Летом 2020 года у российской актрисы Яны Поплавской родился внук.

Российская актриса Яна Поплавская 1 ноября в Instagram обнародовала совместное фото со своим трехмесячным внуком.

По словам актрисы, снимок был сделан в день его крестин.

"Светлый день! Крестины нашего малыша. Покрестили Илария", – подписала она фото.

О том, что стала бабушкой, Поплавская сообщила в своем микроблоге летом 2020 года.

"Мой старший сын Клим сегодня стал папой, а я бабочкой! В нашей семье Поплавских прибавление", – написала она 24 июля.

В браке с режиссером Сергеем Гинзбургом Поплавская родила двух сыновей – Клима (1985) и Никиту (1996). Супруги расторгли брак в 2011 году.

В 2015 году актриса вышла замуж за журналиста Евгения Яковлева.