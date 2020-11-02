Яна Поплавская показала трехмесячного внука

Российская актриса Яна Поплавская 1 ноября в Instagram обнародовала совместное фото со своим трехмесячным внуком.
По словам актрисы, снимок был сделан в день его крестин.
"Светлый день! Крестины нашего малыша. Покрестили Илария", – подписала она фото.
О том, что стала бабушкой, Поплавская сообщила в своем микроблоге летом 2020 года.
"Мой старший сын Клим сегодня стал папой, а я бабочкой! В нашей семье Поплавских прибавление", – написала она 24 июля.
В браке с режиссером Сергеем Гинзбургом Поплавская родила двух сыновей – Клима (1985) и Никиту (1996). Супруги расторгли брак в 2011 году.
В 2015 году актриса вышла замуж за журналиста Евгения Яковлева.