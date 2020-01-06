Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
06 января, 2020
 
Новости

Yummy. Вышел новый клип Бибера. Видео

Канадский певец Джастин Бибер на своем YouTube-канале презентовал клип на трек Yummy. Название песни переводится как "вкуснятина". В ролике Бибер предстает с розовыми волосами. В центре сюжета – ужин в ресторане с множеством гостей. В финале ролика певец снимает с себя одежду и остается в майке. Он устраивает танцы на столе с едой.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Бибер предстал с розовыми волосами
Бибер предстал с розовыми волосами
Скриншот: Justin Bieber / YouTube

видео

Видео: Justin Bieber / YouTube
Теги: видео, клип, Джастин Бибер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
По приказу Трампа убит один из самых влиятельных иранских военных, Иран грозит суровой местью. Главное о гибели генерала Сулеймани
По приказу Трампа убит один из самых влиятельных иранских военных, Иран грозит суровой местью. Главное о гибели генерала Сулеймани
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Записки бывшего подполковника КГБ: Ради слежки за Высоцким в США была спланирована операция для двух агентов – Калмановича и Бабека
Записки бывшего подполковника КГБ: Ради слежки за Высоцким в США была спланирована операция для двух агентов – Калмановича и Бабека
12 военных, тайные агенты СБУ, Асеев, экс-беркутовцы, Лусварги, Капитан Какао. Кто вернулся в Украину и кого передали боевикам в рамках обмена
12 военных, тайные агенты СБУ, Асеев, экс-беркутовцы, Лусварги, Капитан Какао. Кто вернулся в Украину и кого передали боевикам в рамках обмена
Елена КРАВЧЕНКО
 
 
АНОНС
Борис Тодуров: Мы сделали все, что возможно. Теперь ваша задача принять закон о трансплантации
ОБЩЕСТВО, ОБРАЗ ЖИЗНИ
Кардиохирург Тодуров – депутатам: Примите закон о трансплантации, чтобы спасти жизни украинцам
20 октября, 2016 20.10
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS