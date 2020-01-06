Yummy. Вышел новый клип Бибера. Видео

Канадский певец Джастин Бибер на своем YouTube-канале презентовал клип на трек Yummy. Название песни переводится как "вкуснятина". В ролике Бибер предстает с розовыми волосами. В центре сюжета – ужин в ресторане с множеством гостей. В финале ролика певец снимает с себя одежду и остается в майке. Он устраивает танцы на столе с едой.
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