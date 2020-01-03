"З Новим роком!". Вышла песня украинской группы "Піккардійська терція". Аудио
Украинская группа "Піккардійська терція" на своем YouTube-канале презентовала песню "З Новим роком!". "Праздничная новинка – песня "С Новым годом!". Новогоднее настроение гарантировано!" – говорится в описании трека. Слова – народные, музыка и аранжировка – Владимир Якимец. Трек вошел в альбом "Казка на білих лапах", который "Піккардійська терція" записала с незрячими детьми со всей Украины. "Работая с детьми над альбомом, мы сами мысленно вернулись в детство – почувствовали то щемящее чудо Рождества, вспомнили те теплые и уютные праздничные дни, те свет и радость, которыми живет ребенок со дня Святого Николая и до Иордана", – рассказал художественный руководитель формации "Піккардійська терція" Владимир Якимец.
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