"Задок зачетный", "Девочка пропала". Падчерица Ивана Урганта в рваных чулках оголила на камеру ягодицы

Образ Куталии на снимках дополнили белая мини-юбка с рюшами, серебристый топ с бахромой, розовая меховая жилетка и игрушка "обезьяна" в руках.
"Штаб-квартира", – подписала она публикацию.
"Задок зачетный", – написал sidoroff50.
"Девочка пропала", – прокомментировал alexsei_art444
"М-да, вроде уже взрослая", – отметила zheniaabdramanova.
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Эрика Куталия родилась 18 августа 2000 года. Она – дочь нынешней супруги Ивана Урганта Натальи Кикнадзе от предыдущих отношений. У Эрики есть родной старший брак Нико (1997), а также единоутробные сестры Нина (2008) и Валерия (2015), отцом которых является Ургант.