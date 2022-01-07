"Задок зачетный", "Девочка пропала". Падчерица Ивана Урганта в рваных чулках оголила на камеру ягодицы

Образ Куталии на снимках дополнили белая мини-юбка с рюшами, серебристый топ с бахромой, розовая меховая жилетка и игрушка "обезьяна" в руках.

"Штаб-квартира", – подписала она публикацию.

"Задок зачетный", – написал sidoroff50.

"Девочка пропала", – прокомментировал alexsei_art444

"М-да, вроде уже взрослая", – отметила zheniaabdramanova.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * ERIKA * (@e_ttg)