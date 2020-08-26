"Залишимось друзями". Группа "Фіолет" выпустила песню на трех языках. Видео
Украинская группа "Фіолет" на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Залишимось друзями". "Пандемия стала испытанием для каждого из нас. Тестом на человечность и мудрость. "Залишимось друзями" навсегда останется символом лета 2020-го, в котором мы учились по-новому любить себя, мир и людей, несмотря на все внешние вызовы и трудности", – говорится в описании трека. По словам музыкантов, они решили в песне исполнить куплет на испанском языке, чтобы зафиксировать настроение улиц Барселоны – момент и место, где родился трек. А поскольку в феврале они выступали в Беларуси, решили сделать сюрприз для поклонников из этой страны. "Символично, что выход первой за последние шесть лет песни на белорусском языке в творчестве "Фіолет" совпал с протестными событиями в этой стране", – отметили музыканты.
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