"Зараза". Басков в анимационном клипе превратился в мотылька. Видео
Российский певец Николай Басков на своем YouTube-канале презентовал клип на песню "Зараза". "Он и она. Впереди – огни большого города и мечты о красивой жизни. Что же могло пойти не так? Его романтические грезы и ее тур по столичным искушениям – коллизия двух миров! Вполне классический сюжет разворачивается в совершенно неожиданном жанре: почти драматическая зарисовка из жизни насекомых! Такими увидели персонажей этого клипа его создатели", – говорится в описании ролика. Баскова изобразили в виде белого мотылька.
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