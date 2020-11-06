Збруев переболел COVID-19 – СМИ

У российского актера Александра Збруева после выздоровления от COVID-19 выявлены антитела к коронавирусу, сообщает ФАН.

Збруев после выздоровления вернулся к работе, пишет ФАН Фото: Ленком Марка Захарова Московский государственный театр / Facebook

82-летний российский актер Александр Збруев переболел COVID-19. Об этом 6 ноября сообщается на российском сайте ФАН со ссылкой на источник в московском театре "Ленком" Марка Захарова, где служит актер.

По информации агентства, Збруев недавно перенес болезнь, после чего в его крови были выявлены антитела к коронавирусу.

По словам источника ФАН, руководство театра выделило актеру автомобиль, чтобы тот мог посещать репетиции и спектакли. Отмечается, что актер является главной звездой театра.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала пандемии в России зафиксировали 1,73 млн случаев заболевания, 1,29 млн человек выздоровели, 29,8 тыс. – умерли, говорится на сайте "Стопкоронавирус.рф".