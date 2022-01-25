"Здоровенные пушки". 55-летняя Хайек снялась в мокром купальнике

Хайек: Если вы забыли подготовить новогодние обещания, это еще можно сделать в январе Фото: salmahayek / Instagram

Хайек запечатлена во время купания в море. На фото актриса засветила голую грудь в декольте.

"Если вы забыли подготовить новогодние обещания, это еще можно сделать в январе. Я сделала, но пополняю список", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

"Здоровенные пушки", – прокомментировал подписчик wolf_of_wall_st.

"Ты – как бутылка вина, с возрастом становишься лучше", – написал jason.zangara.