"Здоровенные пушки". 55-летняя Хайек снялась в мокром купальнике

Хайек запечатлена во время купания в море. На фото актриса засветила голую грудь в декольте.
"Если вы забыли подготовить новогодние обещания, это еще можно сделать в январе. Я сделала, но пополняю список", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Здоровенные пушки", – прокомментировал подписчик wolf_of_wall_st.
"Ты – как бутылка вина, с возрастом становишься лучше", – написал jason.zangara.
Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные". "Дом Gucci" – на момент публикации последний фильм с участием Хайек. Мировая премьера ленты состоялась 24 ноября 2021 года.