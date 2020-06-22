"Зеленая рутонька". Участница "Х-фактор 10" Navka сняла клип в Каменце-Подольском. Видео
Участница шоу "Х-фактор" на канале СТБ Navka (Марина Тимофийчук) презентовала на своем YouTube-канале клип на песню "Зеленая рутонька". Ролик вышел в рамках проекта "Украина в песнях", для которого исполнительница на представит 13 украинских народных песен в авторской обработке. Клип на украинскую народную веснянку "Зелена рутонька" был снят в Каменце-Подольском. "Однажды я познакомилась с бабушкой, которая спела мне песню "Зелена рутонька". Украинские народные песни имеют свойство очень отличаться по словам, так как кочевали из региона в регион. Кто-то не слышал все слова песни, кто-то придумывал собственные. Эту песню невозможно найти в интернете, раньше ее никто не исполнял", – заверила Navka.
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