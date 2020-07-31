Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев для съемок комедийного боевика

Netflix снимает свой первый фильм в Украине, часть съемок будет проходить в Киеве. В главных ролях –американский актер Жан-Клод Ван Дамм и французский комик Албан Иванов. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Съемки фильма о политических интригах уже стартовали и продлятся до осени Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Компания Netflix начала съемки первого фильма в Украине, это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне The Last Mercenary. Об этом 31 июля в Facebook сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"Львиная часть съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже. По сюжету события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов", – написал Ткаченко.

По его информации, за съемочный процесс в Украине ответственны международная кинокомпания Apple Tree и украинская Star Media. Продюсеры – Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер – Дэвид Шарон, оператор-постановщик – Тьерри Арбогаст, отметил министр.

По словам Ткаченко, съемки продлятся до осени.

Жан-Клод Ван Дамм – американский актер, режиссер, сценарист, постановщик боевых сцен.