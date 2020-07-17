Жара, фокусы и иллюзионисты. "Антитела" сняли в пустыне метафоричный клип
Украинская группа "Антитіла" на своем YouTube-канале разместила метафоричное видео на трек "Кино". Во время съемок музыкантам пришлось работать в пустыне в 40-градусную жару, а солисту группы Тарасу Тополе – перевоплотиться в персонажа из сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". В релизе клипа отмечается, что одновременно в кадре снималось около 100 человек, одетых в сказочные костюмы. Также в клипе демонстрируются цирковые фокусы в исполнении иллюзионистов Magic Five. "Это история, повторяющаяся из поколения в поколение, тысячелетиями. Весь спектр человеческих эмоций от милосердия до ненависти, от измены к самопожертвованию, от добра до зла, от восторга до презрения – все, как в жизни", – описали музыканты сюжет "Кино".
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