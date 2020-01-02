Жена Бабкина нарядила младшего сына в Деда Мороза

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала в Instagram снимок с сыном Елисеем на руках, который одет в костюм Деда Мороза.
"Здравствуй, Дедушка Мороз!" – написала она.
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Здравствуй, Дедушка Мороз!!! * #снежанабабкина #елисейбабкин #нг
О беременности Снежаны Бабкиной стало известно в марте. 18 июня она родила мальчика Елисея.
Сергей и Снежана Бабкины воспитывают девятилетнюю дочь Веселину и 13-летнего сына Артура.
У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.