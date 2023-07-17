Жена Чарльза III отмечает 76-летие. Это ее первый день рождения в статусе королевы. Новые фото

"Поздравляем Ее Величество с днем рождения", – говорится в публикации.

Это первый день рождения супруги Чарльза III в статусе королевы.

Контекст:

По официальной информации, Чарльз и Камилла познакомились в 1970 году. По мнению королевы Елизаветы II, Камилла не подходила на роль жены принца, и пара вынуждена была расстаться.

В 1973 году Камилла вышла замуж за офицера Эндрю Паркер-Боулза, а Чарльз отправился на военную службу. В 1981 году принц Чарльз женился на Диане Спенсер. В браке с принцессой Дианой у Чарльза родились два сына – принц Уильям и принц Гарри. Супруги развелись в августе 1996 года по рекомендации королевы Великобритании Елизаветы II, а через год принцесса Диана погибла в ДТП.

Спустя восемь лет после гибели принцессы Дианы принц Чарльз и Камилла поженились. 6 мая 2023 года супруга Чарльза III официально стала королевой Великобритании.