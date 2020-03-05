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05 марта, 2020
 
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Жена рок-музыканта Кузьмина отдала его квартиру кришнаитам – СМИ

Третья супруга российского музыканта Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова устроила в квартире артиста кришнаитский центр, сообщает Комсомольская правда.

Брат Кузьмина считает, что Instagram музыканта ведет Трофимова
Брат Кузьмина считает, что Instagram музыканта ведет Трофимова
Фото: v.kuzmin_official / Instagram

В московской квартире российского рок-музыканта Владимра Кузьмина расположен кришнаитский центр, в котором живет порядка 30 человек, пишет Комсомольская правда. 

По словам издания, жена музыканта Екатерина Трофимова отдала квартиру стоимостью один млн рублей в жилом комплексе "Алые апруса" единоверцам для проведения собраний. Ссылаясь на слова брата музыканта Александра Кузьмина, газета сообщает, что в квартире постоянно находится около 30 человек. 

В интервью изданию брат музыканта подчеркнул, что Трофимова полностью управляет жизнью артиста и сама пишет посты на его странице в Instagram. 

Владимир Кузьмин был женат трижды. Первой женой музыканта была поэтесса Татьяна Артемьева (с 1979-го по 1985 год).

В 1990-м в США певец женился на американской модели Келли Керзон, брак с которой длился два года.

В 2001 году артист заключил брак с Екатериной Трофимовой. Супруги развелись в 2018 году, но возобновили отношения в ноябре 2019 года. 

Теги: Владимир Кузьмин, певец, Екатерина Трофимова
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