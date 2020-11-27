Жена Уиллиса обнародовала фото поцелуя с мужем

Супруга американского актера Броса Уиллиса фотомодель Эмма Хеминг опубликовала семейный снимок.

Жена американского актера Брюса Уиллиса – фотомодель Эмма Хеминг 26 ноября в День благодарения разместила в сети семейное черно-белое фото, на котором запечатлена с мужем и дочерями в лесу.

Супруги демонстрируют в кадре поцелуй в губы, в то время как их старшая дочь показывает фотографу язык, а младшая прячется за матерью.

"Если не может быть рядом с тем, кого любите, любите тех, кто рядом", – подписала она фото

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Уиллис и Хеминг женаты 11 лет. Супруги воспитывают двух дочерей – Мейбел Рей (2012) и Эвелин Пенн (2014).

Хеминг – вторая жена актера. Ранее он прожил 13 лет в браке с актрисой Деми Мур, которая родила ему троих дочерей: Румер (1988), Скаут (1991) и Талулу (1994).