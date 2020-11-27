Бульвар Шоубиз
 
27 ноября, 2020
 
Новости

Жена Уиллиса обнародовала фото поцелуя с мужем

Супруга американского актера Броса Уиллиса фотомодель Эмма Хеминг опубликовала семейный снимок.

Уиллис и Хеминг вместе 11 лет
Уиллис и Хеминг вместе 11 лет
Фото: ЕРА

Жена американского актера Брюса Уиллиса – фотомодель Эмма Хеминг 26 ноября в День благодарения разместила в сети семейное черно-белое фото, на котором запечатлена с мужем и дочерями в лесу.

Супруги демонстрируют в кадре поцелуй в губы, в то время как их старшая дочь показывает фотографу язык, а младшая прячется за матерью.

"Если не может быть рядом с тем, кого любите, любите тех, кто рядом", – подписала она фото

Уиллис и Хеминг женаты 11 лет. Супруги воспитывают двух дочерей – Мейбел Рей (2012) и Эвелин Пенн (2014).

Хеминг – вторая жена актера. Ранее он прожил 13 лет в браке с актрисой Деми Мур, которая родила ему троих дочерей: Румер (1988), Скаут (1991) и Талулу (1994).

Теги: дети, Брюс Уиллис, семья
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Уманский: Ребята, остановитесь! Глубочайший кризис в стране – остановитесь с вашими хотелками
  Уманский: Ребята, остановитесь! Глубочайший кризис в стране – остановитесь с вашими хотелками
Алеся БАЦМАН
Что не так с российской вакциной против коронавируса. Главное
Что не так с российской вакциной против коронавируса. Главное
"Боруссия" – "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
"Боруссия" – "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Дмитрий НЕЙМЫРОК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
Жена Уиллиса обнародовала фото поцелуя с мужем
Жена Уиллиса обнародовала фото поцелуя с мужем
  Огневич презентовала польскую версию "Богини". Видео
  Огневич презентовала польскую версию "Богини". Видео
Гайтана посоветовала для укрепления иммунитета полезный фрукт
Гайтана посоветовала для укрепления иммунитета полезный фрукт
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
Пугачева показала, как выглядит после бани
Пугачева показала, как выглядит после бани
Сравнение не в ее пользу. 53-летняя британская телеведущая заявила, что ее раздражают "голые" фото 51-летней Лопес
Сравнение не в ее пользу. 53-летняя британская телеведущая заявила, что ее раздражают "голые" фото 51-летней Лопес
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
Трек alyona alyona о насилии над женщинами записали на языке жестов. Видео
Трек alyona alyona о насилии над женщинами записали на языке жестов. Видео
"Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?" Поклонники не узнали Джамалу на снимке из прошлого
"Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?" Поклонники не узнали Джамалу на снимке из прошлого
"Как муж все это позволяет?", "Уже на грани". Брежнева обнародовала в сети откровенные снимки
"Как муж все это позволяет?", "Уже на грани". Брежнева обнародовала в сети откровенные снимки
  "Думки", Slow. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless выпустили два клипа. Видео
  "Думки", Slow. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless выпустили два клипа. Видео
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
"Раскаленное пламя". Кардашян засветила формы в красном латексе
"Раскаленное пламя". Кардашян засветила формы в красном латексе
  "Кофе". Камалия в новом клипе устроила зажигательные танцы на столе. Видео
  "Кофе". Камалия в новом клипе устроила зажигательные танцы на столе. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS