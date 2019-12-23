"Женщина в окне". Вышел трейлер фильма с Эми Адамс и Джулианной Мур. Видео
На канале Movieclips Trailers в YouTube разместили трейлер фильма "Женщина в окне". По сюжету одинокая женщина Анна Фокс, страдающая от приступов агорафобии, не выходит из своей квартиры, злоупотребляет спиртным и таблетками. Она наблюдает из окна за жизнью соседей. Героиня становится свидетелем страшных событий, произошедших в одной из семей. Режиссер – Джо Райт. Роли исполнили Эми Адамс, Джулианна Мур, Гэри Олдмен, Уайатт Рассел. Мировая премьера назначена на 14 мая 2020 года.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.