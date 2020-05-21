"Живот, сделанный футболистом". Беременная Сиара показала тело в купальнике на позднем сроке

Американская певица Сиара, которая вскоре станет мамой в третий раз, оголила живот.

Сиара: Шишка толкается

Фото: ciara / Instagram

Американская певица Сиара разместила в Instagram фото в раздельном куппальнике, будучи на позднем сроке беременности. "Шишка толкается" – написала она под снимками, на которых запечатлена с оголенным животом. "Живот, сделанный футболистом. Определенно, там мальчик", – написала vanity_vixen6. Посмотреть эту публикацию в Instagram The Bump is Bumpin * Публикация от Ciara (@ciara) 17 Май 2020 в 2:05 PDT Сиара сообщала, что ждет мальчика. Муж певицы – футболист Рассел Уилсон. Дочь Сиенна родилась у пары 28 апреля 2017 года. В 2013–2014 годах певица жила в гражданском браке с рэпером Фьючером и родила ему сына Фьючера Захира Уилберна.