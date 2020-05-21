"Живот, сделанный футболистом". Беременная Сиара показала тело в купальнике на позднем сроке

Американская певица Сиара разместила в Instagram фото в раздельном куппальнике, будучи на позднем сроке беременности.
"Шишка толкается" – написала она под снимками, на которых запечатлена с оголенным животом.
"Живот, сделанный футболистом. Определенно, там мальчик", – написала vanity_vixen6.
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Сиара сообщала, что ждет мальчика.
Муж певицы – футболист Рассел Уилсон. Дочь Сиенна родилась у пары 28 апреля 2017 года.
В 2013–2014 годах певица жила в гражданском браке с рэпером Фьючером и родила ему сына Фьючера Захира Уилберна.