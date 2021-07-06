  "Жизнь без кадыка". Гордон снялся в клипе на собственный мем "Я тебе кадык вырву, сука"

Жанр, в котором записан дебютный сингл, новоиспеченный исполнитель называет "мем-поп". В основе песни лежит фраза, давно ставшая мемом: "Ты мне не попадайся на глаза, я тебе кадык вырву, сука". Автор мема – основатель издания "ГОРДОН", журналист Дмитрий Гордон, который в новом клипе сыграл самого себя.
По сюжету герой в исполнении Жетона гуляет по ночному парку и сталкивается с Гордоном. Попытки уговорить последнего не трогать его кадык не увенчались успехом: лирический герой Дудника лишается этой части тела.
"Дмитрий Ильич, какие проблемы?
Дмитрий Ильич, не надо здесь включать быка!
Но раз и на века сжалась стальная рука в районе кадыка:
будет, ой, нелегка жизнь без кадыка.
Гордона рука в районе кадыка", – поет Жетон.
Текст песни написал Сергей (Седрик) Локшина, автор песен группы Kazka "Свята" и "Плакала".
"И пока шоу-бизнес киснет на серьезных щах, мы решили угореть по-крупному. С нами легенда – Дмитрий Гордон залетает на волну нового шоу-бизнеса! Ловите наш мегасингл в жанре мем-поп. "Жизнь без кадыка" – история простого парня, который попрощался с адамовым яблоком, просто гуляя по парку", – говорится в описании к видео.
В марте 2019 года Гордон дал интервью украинскому порталу Politeka, в котором, в частности, высказался об исторической роли Бандеры и спекуляциях на теме языка, искусственно, по мнению журналиста, раздуваемых в политических целях.
Отдельные представители Всеукраинского объединения "Свобода" обрушились на Гордона с критикой и угрозами. В частности, тогдашний заместитель председателя Кировоградского областного совета Игорь Степура заявил, что Гордон должен отправиться "следом за Бузиной". "Надо, чтобы оно сдохло. Вслед за Бузиной", – написал Степура в Facebook (напомним, журналиста Олеся Бузину застрелили 16 апреля 2015 года у подъезда собственного дома на улице Дегтяревской в Киеве).
4 марта Гордон разместил на своем канале в YouTube видеообращение, в котором, в частности, упомянул и Степуру. "Ты мне не попадайся на глаза, я тебе кадык вырву, сука. Ты кому сказал сдохнуть? Мне? Приезжай сюда, скажи мне в глаза это, если у тебя смелости хватит", – обратился Гордон к Степуре.
После того как фраза про кадык стала очень популярной, а подписчики засыпали Гордона вопросами, "как вырвать кадык", он записал шуточное видео своей тренировки, где на манекене отрабатывает прием "вырви кадык".