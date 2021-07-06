  "Жизнь без кадыка". Гордон снялся в клипе на собственный мем "Я тебе кадык вырву, сука"

Жанр, в котором записан дебютный сингл, новоиспеченный исполнитель называет "мем-поп". В основе песни лежит фраза, давно ставшая мемом: "Ты мне не попадайся на глаза, я тебе кадык вырву, сука". Автор мема – основатель издания "ГОРДОН", журналист Дмитрий Гордон, который в новом клипе сыграл самого себя.

По сюжету герой в исполнении Жетона гуляет по ночному парку и сталкивается с Гордоном. Попытки уговорить последнего не трогать его кадык не увенчались успехом: лирический герой Дудника лишается этой части тела.

"Дмитрий Ильич, какие проблемы?

Дмитрий Ильич, не надо здесь включать быка!

Но раз и на века сжалась стальная рука в районе кадыка:

будет, ой, нелегка жизнь без кадыка.

Гордона рука в районе кадыка", – поет Жетон.

Текст песни написал Сергей (Седрик) Локшина, автор песен группы Kazka "Свята" и "Плакала".

"И пока шоу-бизнес киснет на серьезных щах, мы решили угореть по-крупному. С нами легенда – Дмитрий Гордон залетает на волну нового шоу-бизнеса! Ловите наш мегасингл в жанре мем-поп. "Жизнь без кадыка" – история простого парня, который попрощался с адамовым яблоком, просто гуляя по парку", – говорится в описании к видео.

ВИДЕО

Видео: ЖЕТОН / YouTube