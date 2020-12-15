Жукова и Ниархос ждут первого общего ребенка – СМИ

Российская галеристка Дарья Жукова в конце 2019 года вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. О скором пополнении в семье таблоиду Page Six рассказали инсайдеры.

39-летняя российская галеристка Дарья Жукова и ее 35-летний супруг – греческий миллиардер Ставрос Ниархос ждут первого общего ребенка. Об этом 14 декабря сообщил таблоид Page Six со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников.

Отмечается, что пара была взволнована, узнав о грядущем пополнении. Для Жуковой новорожденный станет третьим ребенком, а для ее мужа – первенцем.

Ранее галеристка была замужем за российским миллиардером Романом Абрамовичем. Они расстались в 2017 году. В браке у пары родилось двое детей – сын Аарон Александр (2009) и дочь Лея (2013).

В июле 2019 года Жукова обручилась с Ниархосом, а в октябре состоялась свадебная церемония в семейном кругу. В январе 2020-го пара отпраздновала свадьбу, пригласив на торжество около 300 гостей.

Ставрос до знакомства с Жуковой состоял в отношениях с американской актрисой Линдси Лохан, светской львицей Пэрис Хилтон и австралийской моделью Джессикой Харт.