Бульвар Шоубиз
 
15 декабря, 2020
 
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Жукова и Ниархос ждут первого общего ребенка – СМИ

Российская галеристка Дарья Жукова в конце 2019 года вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. О скором пополнении в семье таблоиду Page Six рассказали инсайдеры.

Жукова и Ниархос провели несколько свадебных церемоний
Жукова и Ниархос провели несколько свадебных церемоний
Фото:

39-летняя российская галеристка Дарья Жукова и ее 35-летний супруг – греческий миллиардер Ставрос Ниархос ждут первого общего ребенка. Об этом 14 декабря сообщил таблоид Page Six со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников. 

Отмечается, что пара была взволнована, узнав о грядущем пополнении. Для Жуковой новорожденный станет третьим ребенком, а для ее мужа – первенцем.

Ранее галеристка была замужем за российским миллиардером Романом Абрамовичем. Они расстались в 2017 году. В браке у пары родилось двое детей – сын Аарон Александр (2009) и дочь Лея (2013). 

В июле 2019 года Жукова обручилась с Ниархосом, а в октябре состоялась свадебная церемония в семейном кругу. В январе 2020-го пара отпраздновала свадьбу, пригласив на торжество около 300 гостей.

Ставрос до знакомства с Жуковой состоял в отношениях с американской актрисой Линдси Лохан, светской львицей Пэрис Хилтон и австралийской моделью Джессикой Харт.

Теги: дети, беременность, Пэрис Хилтон, семья, Роман Абрамович, Дарья Жукова
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