"Значит, он не твой отец?" 24-летняя Кунаки показала объятия с 54-летним Касселем в годовщину их брака

Кунаки и Кассель поженились 24 августа 2018 года Фото: tinakunakey / Instagram

"В твоих объятиях – мое любимое место. С годовщиной, любимый. Люблю навсегда", – написала она.

"Такие милые", – отреагировали на фотоподборку подписчики Кунаки.

"Значит, он не твой отец?" – прокомментировали фото пользователи сети.

"Пожалуйста, ради бога, скажи, что это твой отец", – написали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от tina kunakey (@tinakunakey)