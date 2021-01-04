Зои Кравиц разводится с мужем

Американская актриса Зои Кравиц вышла замуж за своего коллегу – актера Карла Глусмана – весной 2019 года.

О романе Кравиц с Глусманом стало известно в 2016 году Фото: ЕРА

Американская актриса Зои Кравиц подала на развод со своим мужем – актером Карлом Глусманом. Об этом 2 января со ссылкой на представителей пары написал таблоид Page Six.

Причины расставания не сообщаются. Это был первый брак для каждого из них.

О романе между актерами стало известно в 2016 году. Помолвка состоялась в 2018 году, а весной 2019 года Кравиц и Глусман тайно узаконили отношения.

Летом 2020 года Кравиц на своей странице в Instagram опубликовала совместное фото с Глусманом, отметив таким образом годовщину семейной жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zoe * Kravitz (@zoeisabellakravitz)

После информации о разводе под этим постом поклонники актрисы выражают сожаление по поводу ее расставания с Глусманом.

"Извините, но этого не должно было быть", – пишут фаны.

"А сейчас вы уже в разводе", – комментируют свадебное фото поклонники.