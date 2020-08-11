Звезда "300 спартанцев" Батлер устроил велопрогулку по Малибу

50-летний шотландский актер Джерард Батлер, известный по роли царя Леонида в фильме "300 спартанцев", провел выходные на тихоокеанском побережье в Малибу (Калифорния, США).

Батлер стал известным после премьеры фильма "300 спартанцев" Фото: ЕРА

50-летний шотландский актер Джерард Батлер на минувших выходных был замечен в престижном районе Малибу вблизи Тихого океана (Калифорния, США) – актер в одиночестве катался на велосипеде по улицам курортного города. Снимки актера опубликовало издание Daily Mail.

На фото Батлер запечатлен в белой футболке и брюках темного цвета. Во время передвижения по городу актер прятал лицо за солнцезащитным очками.

Батлер родился в 1969 году в Великобритании. Актер известен ролями в фильмах "Призрак Оперы", "300 спартанцев", "Боги Египта", "Геошторм".