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02 сентября, 2020
 
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Звезда "Благочестивых стерв" Николс рассказала, как шесть лет помогала ФБР ловить педофилов

Американская актриса Марисоль Николс, известная благодаря сериалу "Благочестивые стервы", использовала актерский талант, помогая Федеральному бюро расследований выявлять педофилов.

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В 11 лет Николс пережила групповое изнасилование
В 11 лет Николс пережила групповое изнасилование
Фото: ЕРА

Звезда американского сериала "Благочестивые стервы" 46-летняя Марисоль Николс в интервью изданию Marie Claire рассказала, как в течение шести лет помогала сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР) выявлять в сети людей, которые искали среди детей партнеров для секса.

По словам Николс, во время спецопераций перед ней стояла задача сыграть роль матери, которая за деньги предлагает своего ребенка клиентам в качестве сексуального объекта. Иногда актрисе приходилось менять голос, изображая по телефону подростка.

В интервью журналу актриса призналась, что, будучи 11-летним ребенком, сама стала жертвой группового изнасилования. Пережитое заставило ее бороться с сексуальным рабством и насилием по отношению к детям.

Шесть лет назад она стала инициатором создания фонда, целью которого является борьба с сексуальной эксплуатацией.

История актрисы заинтересовала продюсеров компании Sony Pictures Television, которые уже приступили к написанию сценария. Предполагается, что Николс может сыграть в фильме роль самой себя.

Николс родилась в Чикаго в 1973 году. Она известна по ролям в телесериалах "Ривердэйл", "24", "Врата". В сериале "Благочестивые стервы" актриса играет одну из главных ролей.

Николс воспитывает 11-летнюю дочь Рейн Индию, которую родила в браке с режиссером Таронмо Лекстоном. Два года назад супруги оформили развод.

Актриса является последовательницей саентологии.

Теги: США, ФБР, изнасилование, дети, педофилия, актриса, Марисоль Николс
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