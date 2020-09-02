Звезда "Благочестивых стерв" Николс рассказала, как шесть лет помогала ФБР ловить педофилов

Американская актриса Марисоль Николс, известная благодаря сериалу "Благочестивые стервы", использовала актерский талант, помогая Федеральному бюро расследований выявлять педофилов.

Звезда американского сериала "Благочестивые стервы" 46-летняя Марисоль Николс в интервью изданию Marie Claire рассказала, как в течение шести лет помогала сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР) выявлять в сети людей, которые искали среди детей партнеров для секса.

По словам Николс, во время спецопераций перед ней стояла задача сыграть роль матери, которая за деньги предлагает своего ребенка клиентам в качестве сексуального объекта. Иногда актрисе приходилось менять голос, изображая по телефону подростка.

В интервью журналу актриса призналась, что, будучи 11-летним ребенком, сама стала жертвой группового изнасилования. Пережитое заставило ее бороться с сексуальным рабством и насилием по отношению к детям.

Шесть лет назад она стала инициатором создания фонда, целью которого является борьба с сексуальной эксплуатацией.

История актрисы заинтересовала продюсеров компании Sony Pictures Television, которые уже приступили к написанию сценария. Предполагается, что Николс может сыграть в фильме роль самой себя.

Николс родилась в Чикаго в 1973 году. Она известна по ролям в телесериалах "Ривердэйл", "24", "Врата". В сериале "Благочестивые стервы" актриса играет одну из главных ролей.

Николс воспитывает 11-летнюю дочь Рейн Индию, которую родила в браке с режиссером Таронмо Лекстоном. Два года назад супруги оформили развод.

Актриса является последовательницей саентологии.