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20 октября, 2020
 
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Звезда фильма "Борат" Коэн во время интервью заставил ведущего снять штаны. Видео

Британский актер Саша Барон Коэн во время участия в шоу Джимми Киммела устроил в студии дезинфекцию, а в конце попросил ведущего раздеться.

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Коэн пришел на интервью к Киммелу в образе казахстанского журналиста Бората
Коэн пришел на интервью к Киммелу в образе казахстанского журналиста Бората
Фото: ЕРА

Звезда фильма "Борат" британский актер Саша Барон Коэн во время интервью с шоуменом Джимми Киммелом снял брюки, заставив сделать то же самое и ведущего. Видео с участием актера, который пришел на съемки в образе героя фильма "Борат" – казахстанского журналиста Бората, опубликовано 20 октября на YouTube-канале Киммела Jimmy Kimmel Live.

Коэн появился в студии с баллоном и распылителем, принявшись дезинфицировать помещение. После этого актер якобы увидел через увеличительное стекло насекомых и принялся бить их сковородкой, которую также прихватил с собой на съемки.

В ходе общения Коэн достал палку с крючком, которой подцепил ведущего за ширинку, а также попытался измерить ему температуру.

В финале шоу актер уговорил Киммела снять брюки, вынудив того завершать передачу, спрятавшись за диван. Поводом для раздевания Киммела стала просьба дочери Коэна Тута, которая также присутствовала на съемках, подарить ей брюки ведущего.

Сам Коэн при этом также оставался без штанов, свободно разгуливая по студии в трусах и пиджаке.

ВИДЕО
Видео: Jimmy Kimmel Live / YouTube

Саша Барон Коэн родился в 1971 года в Великобритании в еврейской семье. Комедийный фильм "Борат" с его участием вышел на экраны в 2006 году. В конце октября состоится премьера второй части картины.

Теги: актер, шоу, Саша Барон Коэн
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