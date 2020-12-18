Звезда фильма "Девушка с татуировкой дракона", актриса Рапас сыграет в кино Гамлета

Шведская актриса Нуми Рапас, ставшая известной после премьеры фильма "Девушка с татуировкой дракона", призналась, что всегда мечтала сыграть Гамлета в кино.

Рапас сыграла Саландер в шведском триллере "Девушка с татуировкой дракона" Фото: ЕРА

Шведская актриса Нуми Рапас сыграет Гамлета в новой киноэкранизации пьесы английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира. Об этом 17 декабря сообщило издание Deadline.

Фильм будет снимать режиссер шведско-датско-иранского происхождения Али Аббаси. В комментарии изданию он заявил, что планирует снять настолько безумную и кровавую версию, от которой "Шекспир перевернется в могиле".

Рапас призналась, что всегда мечтала сыграть Гамлета, а Аббаси назвала "креативщиком высокого уровня".

Для достоверности образа голос актрисы будет изменен, сообщает издание. Съемки картины начнутся осенью 2021 года.

Рапас родилась в 1979 году в Швеции. Актриса обрела мировую популярность после роли Лисбет Саландер в шведском триллере "Девушка с татуировкой дракона" и в двух его продолжениях – "Девушка, которая играла с огнем" и "Девушка, которая взрывала воздушные замки". За эту роль она была удостоена премии "Золотой жук" – престижной шведской награды.

Режиссер Али Аббаси известен по фильмам "Шелли" и "На границе миров".