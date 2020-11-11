Бульвар Шоубиз
 
11 ноября, 2020
 
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Звезда фильмов о Гарри Поттере Гринт впервые показал шестимесячную дочь

Британский актер Руперт Гринт, известный по роли рыжеволосого волшебника Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, рассекретил имя дочери, которая родилась в мае 2020 года.

Гринт завел страницу в Instagram 10 ноября 2020 года
Гринт завел страницу в Instagram 10 ноября 2020 года
Фото: ЕРА

Британский актер Руперт Гринт 10 ноября обнародовал на своей странице в Instagram совместное фото с шестимесячной дочерью. 

Примечательно, что это первая публикация на странице актера. С момента появления его авторизированной страницы в Instagram на профиль Гринта подписалось свыше 2 млн человек.

"Привет, Instagram! Я опоздал всего на 10 лет, но вот я здесь. Я здесь, чтобы представить вам Уэнсдей Джи Гринт. Берегите себя", – подписал он снимок.

Гринт приобрел популярность после того, как исполнил одну из главных ролей в фильмах о Гарри Поттере, воплотив на экране образ рыжеволосого волшебника Рона Уизли, друга Поттера. 

В мае 2020 года актер стал отцом – 28-летняя актриса Джорджия Грум, с которой он состоит в романтических отношениях, родила ему дочь

Теги: Гарри Поттер, дети, семья, Руперт Гринт
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