Звезда фильмов о Гарри Поттере Гринт впервые показал шестимесячную дочь

Британский актер Руперт Гринт, известный по роли рыжеволосого волшебника Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, рассекретил имя дочери, которая родилась в мае 2020 года.

Британский актер Руперт Гринт 10 ноября обнародовал на своей странице в Instagram совместное фото с шестимесячной дочерью.

Примечательно, что это первая публикация на странице актера. С момента появления его авторизированной страницы в Instagram на профиль Гринта подписалось свыше 2 млн человек.

"Привет, Instagram! Я опоздал всего на 10 лет, но вот я здесь. Я здесь, чтобы представить вам Уэнсдей Джи Гринт. Берегите себя", – подписал он снимок.

Гринт приобрел популярность после того, как исполнил одну из главных ролей в фильмах о Гарри Поттере, воплотив на экране образ рыжеволосого волшебника Рона Уизли, друга Поттера.

В мае 2020 года актер стал отцом – 28-летняя актриса Джорджия Грум, с которой он состоит в романтических отношениях, родила ему дочь.