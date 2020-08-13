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13 августа, 2020
 
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Звезда "Игры Престолов" Прайс сыграет британского принца Филиппа

Звезда "Игры Престолов", 73-летний американский актер Джонатан Прайс предстанет в роли мужа британской королевы Елизаветы II.

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Прайс известен по ролям в сериале "Игра престолов" и ленте "Два Папы"
Прайс известен по ролям в сериале "Игра престолов" и ленте "Два Папы"
Фото: EPA

Звезда сериала "Игра престолов", 73-летний американский актер Джонатан Прайс сыграет британского принца Филиппа в сериале "Корона". Об этом сообщает The Sun.

Прайс будет задействован в двух финальных сезонах. Кандидатура Прайса была единственной, и создатели волновались, что актер может отказаться.

Проект "Корона" выходит на стриминговом сервисе Netflix. В центре сюжета история британской королевы Елизаветы II и ее семьи. Действие двухпоследних сезонов будет происходить в 1990–2000-х годах. Роль ЕлизаветыII сыграет актриса Имельда Стонтон.

Прайс известен по роли Его Воробейшества в сериале "Игра престолов", кардинала Хорхе Марио Бергольо в ленте "Два Папы". Также он снимался в фильмах "Пираты Карибского моря", "Братья Гримм", ленте из франшизы о Джеймсе Бонде – "Завтра не умрет никогда" с  Пирсом Броснаном в главной роли.

Первый сезон сериала "Корона" был выпущен на Netflix 4 ноября 2016 года, второй – 8 декабря 2017 года, третий – 17 ноября 2019-го.

Теги: фильм, королева Елизавета II, сериал, Игра престолов, актер, принц Филипп, Джонатан Прайс
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