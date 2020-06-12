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13 июня, 2020
 
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Звезда "Отпетых мошенниц" Уилсон показала постройневшую фигуру

В конце мая австралийская актриса Ребел Уилсон, сыгравшая в фильме "Отпетые мошенницы" пышнотелую аферистку Пенни, заявила о намерении похудеть до 75 килограммов. Спустя две недели актриса поделилась первыми результатами.

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26 мая Уилсон публично дала слово похудеть
26 мая Уилсон публично дала слово похудеть
Фото: rebelwilson / Instagram

40-летняя австралийская актриса, сценарист и продюсер Ребел Уилсон разместила в Instagram снимки, сделанные спустя две недели после ее публичного обещания похудеть. 

На снимках актриса запечатлена со спины заметно постройневшей. Перемены во внешности заметили и поклонники актрисы.

"Выглядите потрясающе. Ваш прогресс вдохновляет", – прокомментировали снимки Уилсон фолловеры. 

"Выглядишь красиво и вдохновляешь меня на тренировки", – пишут в комментариях пользователи соцсети. 

26 мая актриса обнародовала в Instagram свои цели, которых намерена достичь до конца 2020 года. По словам Уилсон, она начала усердно работать над тем, чтобы похудеть до 75 килограммов. 

Ребел Уилсон родилась в 1980 году в Австралии. В 2011 году она снялась в американском фильме "Подружки невесты". В 2019 году на экраны вышел фильм "Отпетые мошенницы", в котором Уилсон сыграла одну из главных ролей – аферистку Пенни.

Теги: Австралия, фигура, актриса, певица, Ребел Уилсон, похудение
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