Звезда "Отпетых мошенниц" Уилсон показала постройневшую фигуру

40-летняя австралийская актриса, сценарист и продюсер Ребел Уилсон разместила в Instagram снимки, сделанные спустя две недели после ее публичного обещания похудеть.
На снимках актриса запечатлена со спины заметно постройневшей. Перемены во внешности заметили и поклонники актрисы.
"Выглядите потрясающе. Ваш прогресс вдохновляет", – прокомментировали снимки Уилсон фолловеры.
"Выглядишь красиво и вдохновляешь меня на тренировки", – пишут в комментариях пользователи соцсети.
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26 мая актриса обнародовала в Instagram свои цели, которых намерена достичь до конца 2020 года. По словам Уилсон, она начала усердно работать над тем, чтобы похудеть до 75 килограммов.
Ребел Уилсон родилась в 1980 году в Австралии. В 2011 году она снялась в американском фильме "Подружки невесты". В 2019 году на экраны вышел фильм "Отпетые мошенницы", в котором Уилсон сыграла одну из главных ролей – аферистку Пенни.