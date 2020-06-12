Звезда "Отпетых мошенниц" Уилсон показала постройневшую фигуру

В конце мая австралийская актриса Ребел Уилсон, сыгравшая в фильме "Отпетые мошенницы" пышнотелую аферистку Пенни, заявила о намерении похудеть до 75 килограммов. Спустя две недели актриса поделилась первыми результатами.

40-летняя австралийская актриса, сценарист и продюсер Ребел Уилсон разместила в Instagram снимки, сделанные спустя две недели после ее публичного обещания похудеть.

На снимках актриса запечатлена со спины заметно постройневшей. Перемены во внешности заметили и поклонники актрисы.

"Выглядите потрясающе. Ваш прогресс вдохновляет", – прокомментировали снимки Уилсон фолловеры.

"Выглядишь красиво и вдохновляешь меня на тренировки", – пишут в комментариях пользователи соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Australia you cheeky possum! Публикация от Rebel Wilson (@rebelwilson) 10 Июн 2020 в 8:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram @vogueaustralia photo by Nicole Bentley Публикация от Rebel Wilson (@rebelwilson) 9 Июн 2020 в 1:34 PDT

26 мая актриса обнародовала в Instagram свои цели, которых намерена достичь до конца 2020 года. По словам Уилсон, она начала усердно работать над тем, чтобы похудеть до 75 килограммов.

Ребел Уилсон родилась в 1980 году в Австралии. В 2011 году она снялась в американском фильме "Подружки невесты". В 2019 году на экраны вышел фильм "Отпетые мошенницы", в котором Уилсон сыграла одну из главных ролей – аферистку Пенни.