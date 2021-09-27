Бульвар Шоубиз
 
27 сентября, 2021
 
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Звезда сериала "Девчонки" Лина Данэм тайно вышла замуж – СМИ

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Весной 2020 года стало известно, что Данэм (слева) состоит в отношениях с Фелбером
Весной 2020 года стало известно, что Данэм (слева) состоит в отношениях с Фелбером
Фото: lenadunham / Instagram

35-летняя американская актриса и режиссер, автор сериала "Девчонки" Лина Данэм тайно вышла замуж за своего бойфренда, 35-летнего музыканта Луи Фелбера. Об этом 27 сентября со ссылкой на информацию, полученную из нескольких источников, сообщил таблоид Page Six.

Для каждого из супругов этот брак стал первым. О романе актрисы с Фелбером стало известно весной 2020 года. Актриса пока что не комментирует информацию о своей свадьбе.

До этого Данэм пять лет состояла в отношениях с американским музыкантом Джеком Антоноффом. Пара рассталась по обоюдному согласию.

Контекст:

Лина Данэм родилась в Нью-Йорке 13 мая 1986 года. Известность ей принесла роль в фильме "Крошечная мебель", вышедшем в 2010 году. В 2011 году Данэм написала сценарий комедийного сериала "Девчонки", который у нее купил канал HBO. В проекте актриса сыграла главную роль.

В 2018 году актриса сообщила, что ей удалили матку из-за эндометриоза после 10 лет лечения.

Теги: свадьба, актриса, Лина Данэм
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