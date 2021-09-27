Звезда сериала "Девчонки" Лина Данэм тайно вышла замуж – СМИ

Весной 2020 года стало известно, что Данэм (слева) состоит в отношениях с Фелбером Фото: lenadunham / Instagram

Для каждого из супругов этот брак стал первым. О романе актрисы с Фелбером стало известно весной 2020 года. Актриса пока что не комментирует информацию о своей свадьбе.

До этого Данэм пять лет состояла в отношениях с американским музыкантом Джеком Антоноффом. Пара рассталась по обоюдному согласию.