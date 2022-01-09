Звезда "Трансформеров" Дюамель позвал замуж модель, которая представляла США на "Мисс мира 2016"

"Она нашла послание в бутылке, которую выбросило на берег, и ответила "да", – подписал он публикацию, которая собрала больше 170 тыс. лайков.

Контекст:

Джош Дюамель родился 14 ноября 1972 года в Майноте, США. Популярность ему принесли роли в таких фильмах, как "Однажды в Риме", "Жизнь как она есть", "Тихая гавань" и "Трансформеры".

С 2009-го по 2014 год Дюамель был женат на экс-солистке группы The Black Eyed Peas Ферги. У пары есть сын Аксель Джек Дюамель (2013).

С 28-летней Одре Мари Дюамель встречается с 2019 года.