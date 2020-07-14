"Звездный путь: Нижние палубы". Вышел трейлер мультсериала от создателя "Рика и Морти". Видео
На YouTube-канале CBS All Access разместили трейлер первого сезона комедийного фантастического мультипликационного сериала "Звездный путь: Нижние палубы". Проект основан на франшизе "Звездный путь". В центре сюжета – приключения экипажа космического корабля Cerritos. Действие сериала будет происходить на звездолете USS Cerritos в 2380 году. Автор проекта – Майк МакМэхан. Он известен как сценарист и продюсер мультсериалов "Рик и Морти" и "Солнечные противоположности". В первом сезоне мультсериала "Звездный путь: Нижние палубы" будет 10 серий. Премьера состоится в стриминговом сервисе CBS All Access 6 августа 2020 года. Над проектом работали с 2018 года.
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