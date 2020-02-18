Звезду "Альфа Дог" Паркхерст покусали собственные собаки

Американской актрисе, звезде фильма "Альфа Дог" Хезер Элизабет Паркхерст предстоит год восстанавливаться после полученных травм.

52-летнюю американскую актрису Хезер Элизабет Паркхерст искусали ее собственные собаки породы питбультерьер. Об этом сообщает TMZ.

Два пса, семимесячный Бейби и восьмимесячный Будда, набросились друг на друга, а когда Паркхерст попыталась их разнять, напали на нее. Инцидент произошел 14 февраля.

Актрису госпитализировали с многочисленными травмами, в том числе с раздроблением кости, порванными связками и глубокими ранами на руке. Паркхерст предстоит около года восстанавливаться после полученных травм. От собак она отказываться не стала.

52-летняя Хезер Элизабет Паркхерст известна по фильмам "Альфа Дог", "Полицейский из Беверли-Хиллз 3", сериалам "Лига", "Район Мелроуз", "Голова Германа", "Женаты и с детьми".